Allerta gialla in Sicilia: nelle prossime ore piogge e temperature in calo

redazione

Allerta gialla in Sicilia: nelle prossime ore piogge e temperature in calo

Condividi su:

martedì 23 Settembre 2025 - 16:18

Nonostante la pioggia della notte scorsa, la giornata odierna ha confermato un clima ancora estivo, con temperature massime vicine ai 30°C in Sicilia. Domani la tendenza dovrebbe cambiare con altre precipitazioni piovose, che questa volta dovrebbero coinvolgere tutta l’isola. In quest’ottica, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta gialla per maltempo su tutte le nove province siciliane: si prevedono, infatti, piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Le temperature massime saranno in generale diminuzione.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta