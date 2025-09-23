Allerta gialla in Sicilia: nelle prossime ore piogge e temperature in calo

Nonostante la pioggia della notte scorsa, la giornata odierna ha confermato un clima ancora estivo, con temperature massime vicine ai 30°C in Sicilia. Domani la tendenza dovrebbe cambiare con altre precipitazioni piovose, che questa volta dovrebbero coinvolgere tutta l’isola. In quest’ottica, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta gialla per maltempo su tutte le nove province siciliane: si prevedono, infatti, piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Le temperature massime saranno in generale diminuzione.