Tre incidenti a Marsala, il più grave a Capo Boeo. Un ragazzo operato e trasferito a Palermo

Ospedale di Marsala costretto agli straordinari nella nottata di sabato. Oltre ai feriti coinvolti nella rissa di piazza della Repubblica, le ambulanze del 118 sono state impegnate in soccorso di diversi soggetti coinvolti in incidenti stradali che si sono verificati sia in centro che nella periferia di Marsala.

In particolare, un sinistro è avvenuto lungo lo Scorrimento Veloce che collega la via Salemi con l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, un altro nella zona di via Mazara e il terzo, rivelatosi il più grave, si è verificato nei pressi di Capo Boeo. In quest’ultimo incidente è rimasto coinvolto un ragazzino, che è stato portato d’urgenza al “Paolo Borsellino”, in condizioni particolarmente preoccupanti. Il giovane è stato operato d’urgenza, alla luce dei traumi riportati e successivamente a Palermo.