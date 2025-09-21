Violenta rissa nel centro storico di Marsala, feriti alcuni giovani

Il sabato sera marsalese è stato segnato dall’ennesima rissa. L’episodio è avvenuto nel cuore del centro storico lilibetano, in piazza della Repubblica. Nel corso della serata, si sono verificati momenti di tensione tra un gruppo di marsalesi e alcuni immigrati. Dalle parole si è passati alla violenza fisica e i due gruppi hanno cominciato a picchiarsi, davanti agli occhi dei passanti che si trovavano sul posto per quello che doveva essere un tranquillo sabato sera fuori casa. Una situazione, purtroppo, non nuova a Marsala, dove periodicamente si continuano a registrare episodi di violenza che creano non poca apprensione tra la cittadinanza.

Alcuni soggetti sono rimasti feriti nel corso della rissa e si è reso necessario l’intervento di due ambulanze del 118, che li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala per le cure del caso. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.