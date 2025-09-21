Scrive Vito Reina: “Il prossimo sindaco di Marsala deve amare la città”

Ogni cittadino dovrebbe amare la propria città , cominciando dall’amministrazione. Marsala è conosciuta anche per Giuseppe Garibaldi, ma questa è una storia che è venuta fuori da sola. Marsala è una città d’arte, di mare, di vento , di vendemmia ,di archeologia e deve assolutamente essere difesa e valorizzata da coloro che la abitano, la vivono e l’amministrano. Al turista che si trova a passare tra le strade di Marsala l’abitante di Marsala e prima di lui il vigile urbano sotto la guida attenta dell’amministrazione e di chi la rappresenta , si deve mostrare come colui che la ama, la difende e ne sa apprezzare anche le piccole cose. Il cittadino ed il vigile urbano deve indirizzare e consigliare il visitatore nei vari luoghi meritevoli di essere visitati e farne apprezzare le bellezze, fatte di luoghi come i siti archeologici, le spiagge cittadine purtroppo non curate, come per esempio quella della Salinella, il museo degli arazzi ed altri luoghi dove avvenimenti conosciuti o meno conosciuti ne hanno caratterizzato la storia e le nostre radici. Colui e coloro che amano la propria città, vorrebbero vederla sempre più viva, ricca di energia positiva, di creatività, di cultura, di lavoro, in una sola parola di un grande flusso di idee che la proiettano verso il futuro. Curiamo le nostre spiagge cittadine e dimostrando amore per la nostra città , ne riceveremo tanti benefici che in una sola parola si traducono in turismo e benefici per l’economia. Concediamo nei giorni di Sabato e Domenica le nostre piazze alle cantine che oltre a promuovere anche con la collaborazione di studenti del commerciale turistico i nostri vini, nel contempo daranno vitalità alla città promuovendo il territorio. Anche queste azioni a costo zero possono migliorare certamente la nostra Marsala. Il prossimo Sindaco eletto dai cittadini Marsalesi, dovrà amare la sua città e farsi amare dai suoi cittadini, che ameranno la loro città.

Vito Reina