Trapani ed Erice si illuminano per la Giornata Internazionale della Pace

Il 21 settembre il mondo intero si unisce sotto il segno della pace. Dal 1981, anno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì questa ricorrenza, la Giornata Internazionale della Pace rappresenta un richiamo universale alla nonviolenza, alla solidarietà tra i popoli e alla convivenza pacifica.

Quest’anno il tema scelto dalle Nazioni Unite, “Act now for peaceful world – Agisci ora per un mondo pacifico”, riecheggia come un invito pressante a ciascun individuo, comunità e istituzione: la pace non può essere considerata un dono, ma un impegno quotidiano da coltivare con responsabilità, empatia e rispetto reciproco.

Trapani e il suo territorio rispondono con entusiasmo a questo appello. Il Comune, attraverso la Consulta Comunale per la Pace e la Cooperazione, insieme all’Ente Luglio Musicale, ai comuni limitrofi e a numerose associazioni, ha predisposto un programma ricco di appuntamenti che intrecciano riflessione, confronto e arte.

Il percorso si aprirà domani 20 settembre alle 9.30 al Palazzo d’Alì di Trapani con il Forum Internazionale degli enti locali “Ucraina – Italia”. L’incontro troverà prosecuzione il giorno successivo, domenica 21, presso l’Auditorium Polo Museale “Cordici” di Erice.

La giornata clou sarà però domenica sera: alle 18.00 partirà dalla Piazzata Vittorio Veneto una fiaccolata cittadina che colorerà Trapani di bandiere della pace, in un corteo simbolico che vuole unire la comunità in un’unica voce corale. A seguire, Piazza Mauro Rostagno (Ex Mercato del Pesce) diventerà palcoscenico di una kermesse musicale con sedici performer, piccoli e grandi artisti, affiancati da ospiti internazionali, che interpreteranno brani dedicati alla pace e alla fratellanza.

Un intreccio di suoni, parole e volti che racconta il desiderio di un mondo più giusto e solidale. Perché, come ricordano gli organizzatori, la pace non è mai scontata: è un cammino da intraprendere insieme, ogni giorno.

Trapani ed Erice sono pronte a dimostrarlo, illuminando la notte con fiaccole, voci e musica. Un invito a tutti a diventare costruttori di pace, oggi più che mai.