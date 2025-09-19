La Paralimpica “Mimì Rodolico” di Mazara si laurea campione italiana di Tennistavolo 

Il 13 e 14 settembre al Palazzetto dello Sport di Marsala i Campionati Italiani di tennistavolo Fisdir. Al Campionato hanno partecipato 10 società provenienti da diverse regioni d’Italia con oltre 50 atleti.

I ragazzi della Paralimpica “Mimì Rodolico” di Mazara guidati dal loro tecnico Giuseppe Ingargiola hanno conquistato prestigiosi podi nelle diverse categorie che gli hanno consentito di riconquistare il 5° titolo italiano dal 2020 ad oggi, nel 2024 hanno ceduto il titolo all’ASD kind di Catania solo per alcune assenze dei loro atleti. Nella categoria II1 Di Girolamo Vincenza ha vinto un oro, un argento e un bronzo, Gino Quinci un argento; nella categoria II2 Abate Anna Campionessa Italiana 2025 nel singolo si aggiudica 2 ori e 1 bronzo, Asaro Francesco un oro e un argento, Ingrao Jessica 2 argenti e un bronzo, Spina Francesco un oro, 2 argenti e un bronzo. Nella categoria Promozionale Amodeo Sebastiano vince un argento mentre Giacalone Andrea già Campione Italiano Fitet vince 3 argenti perdendo in una giornata non particolarmente felice Tre finali tutte di misura al 5° set.

Non meno importanti sono stati i risultati di Gabriele Bonafede, Giacalone Simone, Erbini Lorenzo e Sciacca Giuseppe che con i loro punti acquisiti durante il torneo hanno contribuito alla conquista della prima posizione in classifica. Contemporaneamente a Jesolo dal 12 al 14 settembre Licari Vincenzo e Zelante Karol guidati dal tecnico Vito Gancitano conquistavano un prestigioso terzo posto al Campionato Nazionale di serie B di calcio balilla. Il Presidente Gaspare Majelli e tutto il Consiglio Direttivo si ritengono molto soddisfatti del bel lavoro portato avanti dai tecnici Giuseppe Ingargiola e Vito Gancitano e da tutti i ragazzi che con serietà e dedizione si sono allenati tre volte la settimana rinunciando anche alla pausa estiva superando anche della criticità della struttura che non consente di utilizzare più di tre tavoli.