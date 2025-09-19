Mazara Calcio: arrivano in gialloblù Vellutato e tre Under

Il Mazara Calcio comunica l’avvenuto tesseramento dei seguenti giocatori. Enrico Acquisto, classe 2008 di Castelvetrano, centrocampista con un passato nei giovanissimi e allievi della squadra Castelvetrano-Selinunte. Cristian Vellutato, classe 2004 di Mazara, centrocampista. Il giocatore è stato riconfermato dopo l’esperienza della scorsa stagione in gialloblù. In passato ha militato nel Marsala (Serie D – Eccellenza), nel Mazara (Eccellenza), nel Mazara 46 (ex Mazarese – Eccellenza). Salvatore Civello classe 2008 di Gibellina, difensore. Civello è cresciuto nelle giovanili del Città di Salemi, successivamente ha militato negli Elite del Castelvetrano Selinunte. Infine Matteo Asaro, classe 2008, di Mazara, centrocampista. Cresciuto nel Città di Mazara e Aurora Mazara.