Proger si rafforza con l’ingresso del fondo Azzurra Capital Investments

MILANO (ITALPRESS) – Una nuova era per l’ingegneria italiana inizia oggi grazie all’ingresso del fondo Azzurra Capital Investments nel capitale di Proger S.p.A., prima società indipendente “no captive” di Engineering & Management in Italia. L’operazione – con una valorizzazione complessiva che attesta Proger a un Enterprise Value di 222,4 milioni di euro – accelera la crescita internazionale dell’azienda, posizionandola tra i leader del settore.“L’ingegneria Italiana si rafforza ed è pronta ad affrontare le sfide internazionali grazie a questa operazione strategica”, ha dichiarato Marco Lombardi, CEO di Proger.L’operazione è stata ufficializzata oggi da Marco Lombardi e Stefano Marsaglia, CEO di Azzurra Capital Investments presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana.Azzurra Capital Investments è una società internazionale di private equity che rappresenta gli interessi di primari istituti finanziari e grandi investitori strategici internazionali, tra cui fondi sovrani del Medio Oriente e dell’Asia.A seguito dell’operazione, il Fondo Azzurra Capital acquisisce una quota del 25,45% della società, mentre l’attuale azionista di riferimento, costituito in prevalenza dal Management aziendale, manterrà il controllo della società con il 74,55% delle azioni.Proger, che ha chiuso il 2024 con un valore della produzione aggregato di oltre 206 milioni di euro, punta ora a rafforzare la propria vocazione internazionale, ampliare le competenze tecnologiche e rispondere alle nuove sfide globali dell’ingegneria, con un piano di sviluppo ambizioso e strutturato.L’accordo con Azzurra Capital, spiega una nota, rappresenta il punto di partenza di un Piano Industriale pluriennale che prevede investimenti per circa 40 milioni di euro nei prossimi mesi.25 milioni saranno destinati a operazioni di Mergers & Acquisitions nei settori della Nuova Ingegneria, con l’obiettivo di costruire un sistema integrato di competenze altamente trasversali e poter affrontare le sfide tecnologiche della modernità; 8 milioni verranno investiti in Ricerca & Sviluppo, per sostenere l’innovazione continua e lo studio di pilastri come la crescita sostenibile; 7 milioni saranno dedicati al capitale umano, con politiche mirate di retention e attraction delle migliori competenze e talenti presenti nel mercato dell’ingegneria e della cultura per costruire una forza lavoro qualificata e stabile nel tempo.“Noi italiani siamo gli eredi del più grande ingegnere della storia dell’umanità, Leonardo da Vinci. E’ il momento di investire per creare il Campione dell’Ingegneria Italiana nel mondo – ha spiegato Lombardi -. Quella che presentiamo oggi è, senza dubbio, la più importante operazione finanziaria nella storia delle società di pura ingegneria in Italia: si investe – ed era ora!– nel progettare il futuro, nell’immaginare il mondo che verrà e nel rendere quei progetti, opere. E’ necessario investire nella capacità di adattarsi a un mondo che cambia inesorabilmente, pianificando e programmando. Farlo bene ora significa evitare di continuare a intervenire solo in emergenza, come da troppo tempo accade. Una grande sfida che raccogliamo con coraggio: questa è la vision e la missione di Proger per i prossimi anni”.“Siamo molto soddisfatti di diventare partner di Proger e di potere contribuire in maniera significativa alla futura crescita, sia dimensionale che reddituale – ha evidenziato Marsaglia -. Proger ha dimostrato negli anni di crescere rapidamente creando valore per gli azionisti. Il nostro investimento in Proger segue i nostri criteri di investimenti: società con un’ottima redditività, posizionamento di leader nei segmenti dove opera, un imprenditore e un management di alta qualità con i quali abbiamo un perfetto allineamento di obbiettivi ed interessi, un business ben diversificato con una significativa presenza Italiana ed estera. Riteniamo che la nostra partnership con Proger sarà un successo con ottimi ritorni per tutti gli azionisti”.“Questa operazione rafforza il sistema Paese e ci fa capire quale sia il modo giusto per crescere e contribuire allo sviluppo”, sono le parole del sottosegretario all’Economia Federico Freni, in un videomessaggio inviato per la presentazione. “Siamo nell’era che abbiamo definito affettuosamente dell’equity e operazioni come questa di Proger, soprattutto in settori strategici come quello dell’engeneering, ci fanno capire che il nostro sviluppo passa per la capacità di imprese e imprenditori di non considerare il debito l’unica prospettiva”.Con il debito “c’è una crescita indotta – ha spiegato il sottosegretario – ma credere nel 2026 significa espandersi, aprire il capitale, una strada che spero in questo Paese non segua solo Proger e che stiamo legislativamente cercando di sostenere e che speriamo ci darà un booster in più per consentire alle nostre piccole e medie imprese di crescere”.Grazie a un backlog superiore al mezzo miliardo di euro e a una pipeline in costante espansione, Proger prevede di raddoppiare il valore della produzione entro i prossimi cinque anni, fino a raggiungere circa 400 milioni di euro, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 15%.

