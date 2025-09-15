Nuova vittoria al TAR: sì ad attività subacquee e snorkeling nelle Egadi

Il TAR Sicilia Sezione III, ha accolto il ricorso presentato dagli operatori del settore diving e snorkeling nelle isole Egadi, difesi dall’avvocato Valentina Piraino, sospendendo gli artt. 2, 3 e 6 dell’ordinanza n. 189/2025 della Capitaneria di Porto di Trapani. Dopo la sentenza n. 3513/2024, che aveva già dichiarato illegittime numerose restrizioni imposte con l’ordinanza 143/2024, il Tribunale ha confermato che la Capitaneria ha riproposto con l’atto successivo disposizioni sostanzialmente identiche a quelle già bocciate, in violazione del giudicato amministrativo. La decisione segna un passaggio fondamentale: viene ribadito che l’Autorità marittima non può introdurre vincoli e obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, incidendo indebitamente sull’attività economica e turistica degli operatori. A questo punto, gli operatori del settore attendono l’annullamento di tutte le sanzioni già irrogate sulla base delle ordinanze dichiarate illegittime o sospese, con l’auspicio che la Capitaneria di Porto e le altre istituzioni competenti diano piena e corretta esecuzione ai provvedimenti della magistratura amministrativa.

“Non è ammissibile – dichiarano i ricorrenti – che imprese e cittadini debbano ricorrere più volte ai giudici per vedere rispettate decisioni già definitive ed esecutive. Ci auguriamo che da ora in avanti i provvedimenti delle Autorità giudiziarie vengano tenuti in debita considerazione”.