Nel trapanese riparte il Taxi Sociale per soggetti con disabilità e anziani

Parte a Trapani e Erice e zone limitrofe il “Taxi Sociale”, servizio di mobilità a “prezzi sociali” rivolto ad anziani, persone con disabilità e cittadini con particolari vulnerabilità del territorio dei Comuni Elimo-Ericini e del capoluogo. Il servizio, attivato dall’associazione PROF.AS.S. (Professione Assistente Sociale), è stato presentato nei giorni scorsi a Custonaci nel corso di un incontro con le istituzioni locali. Per usufruire del servizio, è possibile contattare l’associazione PROF.AS.S presso la sede di Trapani, in via Marsala 23; inviare una mail di richiesta all’indirizzo associazioneprofass@gmail.com; chiamare telefonicamente la referente dott.ssa Giurlanda componendo il numero 388 1178237.

Il progetto è stato finanziato grazie alla partecipazione al bando del Gal Elimos, che ha assegnato all’associazione il mezzo di trasporto. Il servizio offre accompagnamento per visite mediche, terapie, pratiche burocratiche o per lo svolgimento di attività quotidiane, ed è attivo su prenotazione con personale qualificato e volontari formati. All’incontro di presentazione hanno preso parte il Presidente dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini e Sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Pia Zichichi e la consigliera comunale Anna Poma. «Il nostro Taxi Sociale – afferma il Presidente di PROF.AS.S., Giacomo Sansica – non è solo un mezzo di trasporto: è un ponte tra le persone e i loro diritti. Vogliamo che nessuno resti indietro per una questione di mobilità». «Sicuramente sarà un’ulteriore opportunità per il territorio – ha commentato il Sindaco Fonte – che permetterà ai cittadini dei nostri Comuni di poter usufruire di un valido servizio in grado di abbattere le barriere». Anche l’Assessora Zichichi e la consigliera Poma hanno definito l’iniziativa «un’altra svolta per il bene dei cittadini».