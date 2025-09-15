A Mazara approda Galatea, Nave idro-oceanografica della Marina Militare

In questi giorni sarà ormeggiata nel porto di Mazara del Vallo, la Nave Idrografica della Marina Militare Italiana Galatea. Il comandante Luca Labella ha fatto visita alla sede della Guardia Costiera, dove è stato accolto dal neo comandante Stefano Luciani. La Nave Galatea è un’unità idro-oceanografica della Marina Militare che conduce attività di rilevamento dei fondali e mappatura per la produzione di carte nautiche; la sosta prevede lo scandagliamento del porto mediante l’installazione di un mareometro e l’effettuazione di rilievi tramite l’impiego di una motobarca organica. Le operazioni, una volta ultimate, forniranno importanti informazioni di aggiornamento della cartografia a disposizione dei naviganti. Al termine dell’incontro, in segno di gratitudine per la visita istituzionale, il Comandante Luciani ha voluto omaggiare Labella con il crest ufficiale della Capitaneria quale ricordo del passaggio nella Città di Mazara del Vallo.