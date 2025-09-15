Tragedia sulla Palermo-Mazara. Dopo un incidente sulla Palermo-Mazara si era rifugiato dietro un guardrail per aspettare i soccorritori, ma nel tentativo di mettere nuovamente i piedi sull’asfalto sarebbe scivolato finendo in un terrapieno. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’A29 dove ha perso la vita un uomo 71enne napoletano, Mario Mauro, portato in ospedale ma deceduto poco dopo il suo arrivo. A indagare sull’accaduto gli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista napoletano, che viaggiava in direzione Palermo in compagnia della moglie di 67 anni, avrebbe sbandando finendo contro una barriera metallica vicino a un viadotto al confine con la provincia di Trapani. Dopo l’urto, sufficientemente violento da danneggiare la macchina, l’uomo e la donna avrebbero scavalcato il guardrail per mettersi al sicuro in attesa del soccorso stradale.

Pare che l’uomo si sarebbe diretto verso la barriera per scavalcarla ma sarebbe scivolato in un terrapieno da un’altezza di circa 6 metri. Ad accorgersi dell’accaduto due carabinieri liberi dal servizio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, nel frattempo allertati tramite la centrale operativa, ma nonostante il trasporto d’urgenza con l’ambulanza per lui non c’è stato nulla da fare. Anche la 67enne, sotto choc per l’accaduto, è stata sottoposta dai medici ad alcuni accertamenti.