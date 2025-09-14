Pantelleria, il comune propone di intitolare l’aeroporto a Giorgio Armani

redazione

Pantelleria, il comune propone di intitolare l’aeroporto a Giorgio Armani

Condividi su:

domenica 14 Settembre 2025 - 16:43

Il Comune di Pantelleria ha proposto di intitolare l’aeroporto allo stilista Giorgio Armani. La delibera è della giunta municipale guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona che ha proposto l’intitolazione come “segno di riconoscenza e gratitudine”.

Ora il documento verrà trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Enac, al presidente della Regione, alla società Gap che gestisce lo scalo e alla fondazione Armani. Lo stilista era cittadino onorario di Pantelleria dal 10 agosto 2006

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta