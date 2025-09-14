A Mazara si interviene su nuove strade, parchi e illuminazione

Mazara del Vallo accelera sul fronte delle opere pubbliche con una serie di interventi che puntano a migliorare vivibilità, sicurezza e decoro urbano. Dalla zona Affacciata al quartiere compreso tra le via Potenza, Ivrea e Livorno, fino all’asse di via degli Archi e alle sue traverse, l’Amministrazione comunale mette in fila progetti finanziati e cantieri già avviati, segno di una programmazione che guarda alla rigenerazione di aree rimaste per anni prive di servizi adeguati. In via Pier Luigi Nervi sono stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale e del nuovo impianto di illuminazione, per una delle arterie più trafficate della zona Affacciata. Dopo tre mesi di cantiere, l’impresa PRO.GE.CO di Bolognetta ha consegnato un’opera attesa da tempo: un chilometro di strada con nuova pavimentazione e 36 corpi illuminanti, di cui 25 già accesi per motivi di sicurezza. “Con questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente – diamo vivibilità, decoro e soprattutto sicurezza a una strada percorsa quotidianamente da famiglie, studenti e personale scolastico”. Il costo complessivo dell’appalto ammonta a circa 147mila euro, tra importo contrattuale e oneri aggiuntivi.

Assessore Torrente

Si sistemano strade, illuminazione e decoro

Un altro tassello riguarda l’area tra via Ivrea e via Livorno, nei pressi di via Potenza, dove i lavori partiranno entro settembre per concludersi in cinque mesi. Oltre alla sistemazione dei tratti stradali con asfalto ecologico e al potenziamento dell’illuminazione, il progetto prevede l’impianto di smaltimento delle acque bianche e la realizzazione di un parco urbano. L’intervento, affidato all’impresa Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro, comprende uno spazio comune pavimentato in monostrato vulcanico, giochi per bambini con pavimentazione anti trauma, tavoli in legno e panchine, un mini campetto di calcio recintato e aree verdi con nuove alberature e siepi. “Abbiamo raccolto le richieste dei residenti e pensato a un progetto che non si limita alla viabilità – spiega Torrente – ma che punta a creare un luogo di socialità”. Il finanziamento, pari a circa 350mila euro, è assicurato dalla compensazione ambientale legata alla convenzione con la società di energie rinnovabili Libeccio srl.

Impianti di illuminazioni più moderni grazie a un finanziamento

L’ultimo tassello riguarda via degli Archi e le sue traverse, dove il Dipartimento regionale dell’Energia ha concesso un finanziamento di 346mila euro provenienti dalle royalties per la coltivazione di idrocarburi. Il progetto, annunciato dal sindaco Salvatore Quinci, prevede la realizzazione di moderni impianti di illuminazione in sei strade laterali (Schubert, Braahms, Mozart, Beethoven, F. Kennedy e Scarlatti) e il completamento dell’illuminazione di un tratto della stessa via degli Archi, in continuità con un precedente intervento del 2022. “Si tratta di un’opera che significa più sicurezza, più decoro, più dignità per chi vive e frequenta queste zone”, ha sottolineato il primo cittadino. L’attuazione è prevista nel corso del 2026. I tre interventi, diversi per dimensione e tempistica, compongono un quadro di rinnovamento che mira a ridare identità a quartieri periferici e spesso trascurati. Strade più sicure, nuovi spazi pubblici e impianti moderni rappresentano, nelle intenzioni dell’amministrazione, la base di una città più vivibile. E nuovi interventi di urbanizzazione sono previsti anche nella zona Miragliano, dove alcune arterie sono attualmente prive di illuminazione pubblica. Qui, oltre all’illuminazione, si interverrà presto anche sul manto stradale.