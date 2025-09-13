Trapani, manifestazione per chiedere le dimissioni del sindaco _ LA DIRETTA

A Trapani si sta svolgendo in queste ore una manifestazione promossa dal movimento politico “Futuro”, guidato da Valerio Antonini, che chiede con forza le dimissioni del sindaco Giacomo Tranchida. La protesta ha riunito in piazza numerosi cittadini e sostenitori del movimento, determinati a esprimere un forte dissenso verso l’attuale amministrazione comunale.

Il movimento “Futuro” accusa il sindaco Tranchida di aver perso la fiducia della popolazione a causa di gestioni ritenute insoddisfacenti e mancanza di risposte concrete ai problemi della città.

L’evento rappresenta un momento significativo di mobilitazione civica a Trapani, con il movimento “Futuro” che conferma così la sua posizione critica nei confronti dell’attuale amministrazione, spingendo per un avvicendamento che possa rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Le prossime ore saranno decisive per capire se la protesta potrà influenzare le dinamiche politiche locali e se il sindaco Tranchida risponderà alle sollecitazioni di questa manifestazione .

La manifestazione vede la partecipazione di diverse realtà civiche e politiche locali che condividono la richiesta di un cambio di rotta nella gestione della città. I manifestanti hanno scandito slogan e mostrato striscioni con richieste di trasparenza e rinnovamento politico. Pochi striscioni, rispetto alle aspettative e una presenza di pubblico che si attesta a qualche centinaia di persone.

Il presidente delle squadre di basket e calcio della città di Trapani, nonché leader del movimento “Futuro”, in piedi su una fioriera, parla delle criticità dell’amministrazione Tranchida e spiega i motivi che dovrebbero spingere i consiglieri comunali a proporre e votare la sfiducia.

Il presidente Antonini ringrazia il gruppo consiliare di opposizione per essersi presentato in piazza in maniera “spontanea”. Presenti i consiglieri Maurizio Miceli e Gaspare Gianformaggio.

“Non abbiamo accolto l’appello di Antonini, noi abbiamo accolto l’appello dei trapanesi”, così Maurizio Miceli, leader dell’opposizione ai nostri microfoni.

“Non aderirò al movimento FUTURO”, così dichiara l’ex assessore Emanuele Barbara in piazza per manifestare contro la giunta di cui faceva parte fino a pochi giorni fa. Annuncia di voler creare un altro movimento civico. “Alternativi ma paralleli (ndr. al movimento di Antonini) nell’ambito di una coalizione che andremo a creare…”.

“Valerio, uomo che non ha bisogno economicamente di nulla. Da Miami a Trapani…”, così Antonella Granello, ex sindacalista oggi segretaria del movimento (e suocera di Valerio Antonini) durante la manifestazione per chiedere le dimissioni del sindaco Tranchida.

Giuseppe Guaiana, consigliere comunale di Trapani “Tranchida deve andare a casa!”

Presente anche l’attore e personaggio televisivo Fabrizio Bracconeri: “ci siamo rotti i coxxxxni…non si può trovare un posto al comune per non andare a lavorare, perchè bisogna lavorare!”.

Tore Fileccia, consigliere comunale e componente del movimento “Futuro”, ai nostri microfoni: “dobbiamo ripartire dai trapanesi”.