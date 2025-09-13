Pantelleria, iniziano i lavori della stradale porto-aeroporto

L’isola di Pantelleria una pagina nuova della sua storia: parte il collegamento stradale tra porto e aeroporto, un’opera attesa da anni che rappresenta molto più di un’infrastruttura.



“Desideriamo ringraziare il commissario provinciale della Lega, Eleonora Lo Curto, che nella scorsa legislatura regionale ha fatto stanziare tre milioni di euro per queste opere. Il collegamento porto-aeroporto di Pantelleria rappresenta una via di comunicazione fondamentale per il trasporto di merci e per il turismo, con un impatto fondamentale sull’economia isolana”. Lo si legge in una nota della segreteria della Lega per Salvini premier di Pantelleria.



“Dall’impegno politico al cantiere, dal sogno alla concretezza – prosegue la nota. Questo non è solo un investimento economico, ma un atto d’amore verso l’isola e verso chi ogni giorno la vive, la fa crescere, la rende più forte. La Lega dimostra ancora una volta di essere il partito dei territori, di ascoltare le comunità e di portare a casa i risultati che servono. Pantelleria diventa così più accessibile, più pronta a cogliere le sfide del futuro. Un futuro che la Lega, con la guida in provincia di Trapani di Eleonora Lo Curto e la leadership nazionale di Matteo Salvini vuole costruire insieme ai cittadini, giorno dopo giorno”.