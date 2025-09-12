Nuovi (vecchi) vertici: al Consorzio universitario di Trapani si attende, Scontrino confermato all’Iacp

La Giunta regionale ha approvato le nomine dei vertici dei Consorzi universitari, degli Iacp e degli enti Parco. A guidare i consigli di amministrazione dei Consorzi universitari, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, con funzione di presidente, saranno Antonino Mangiacavallo all’Empedocle di Agrigento; Corrado Bonfanti al Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto; Domenico Arezzo a Ragusa; Gianluca Tumminelli a Caltanissetta. In relazione alla nomina al vertice del Consorzio di Trapani si attende il perfezionamento dell’iter da parte dello stesso ente. Questi, invece, i presidenti dei cda degli Istituti autonomi case popolari, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: ad Agrigento Pietro Medici; a Caltanissetta Calogero Valenza; a Enna Francesco Occhipinti; a Messina Giuseppe Picciolo; a Palermo Francesco Riggio; a Ragusa Giovanni Moscato; a Siracusa Alessia Scorpo; a Trapani Vincenzo Scontrino (riconfermato); ad Acireale Antonino Garozzo.

Infine, su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente, sono stati nominati i nuovi presidenti degli enti Parco regionali ma per la Provincia di Trapani nulla cambia.