Teatro e tradizione a Marsala: debutta “Ti cantu un cuntu” con la regia di Vito Scarpitta

La Compagnia Teatrale Sipario torna a regalare forti emozioni con uno spettacolo originale e profondamente radicato nella tradizione isolana: “Ti cantu un cuntu”, scritto e diretto da Vito Scarpitta, va in scena sabato 13 settembre alle ore 21.30 nell’atrio della Chiesa di Maria SS. Addolorata, nel cuore della contrada Addolorata di Marsala, come evento clou dei festeggiamenti parrocchiali in onore della Madonna Addolorata.

Questa produzione si fa interprete del vero spirito popolare siciliano, attraverso il linguaggio del teatro e della musica dal vivo. La regia di Vito Scarpitta guida il pubblico in un percorso attraverso racconti, immagini ed emozioni che svelano la forza dei legami umani, le piccole grandi storie di paese e le tradizioni che si tramandano da generazioni. Il coinvolgimento è garantito non solo dal testo brillante, ma anche dall’accurata direzione artistica di Enza Giacalone e dalla preziosa direzione musicale affidata a Eugenia Sciacca, che arricchisce la rappresentazione di atmosfere suggestive e sonorità tipiche.

Un ulteriore elemento che conferisce autenticità allo spettacolo sono i costumi realizzati da Angela Scarpitta, frutto di una ricerca attenta dei tessuti e dei tagli che meglio rappresentano l’epoca e l’ambiente rurale evocato nella trama. La scenografia, curata dallo stesso Sipario Group, immerge gli spettatori in ambientazioni realistiche e ricche di dettagli, ricreando perfettamente scorci di vita siciliana d’antan. Le fotografie di scena, firmate da Alba Zerilli, fanno da cornice all’intero progetto, contribuendo a consolidare l’identità visiva della compagnia e dell’evento.

L’appuntamento si inserisce tra le iniziative parrocchiali del mese di settembre, un periodo tradizionalmente dedicato ai festeggiamenti religiosi e popolari, e punta a coinvolgere non solo i residenti della contrada Addolorata, ma anche appassionati e curiosi provenienti da tutta Marsala e dintorni. L’occasione è particolarmente significativa perché, tramite il teatro, la comunità rinnova il suo senso di appartenenza e celebra insieme la figura di Maria SS. Addolorata, all’interno di una cornice di socialità e condivisione.

La Compagnia Teatrale Sipario invita calorosamente il pubblico a partecipare e a lasciarsi coinvolgere da una pièce capace di unire risata e riflessione, memoria e attualità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la compagnia ai numeri 320.8011864 e 338.2615790, oppure consultare il sito www.compagniateatralesipario.it o scrivere all’indirizzo info@compagniateatralesipario.it. Inoltre, sono attivi anche i canali social ufficiali della compagnia, costantemente aggiornati sulle prossime date e iniziative.

L’appuntamento teatrale, patrocinato dalla Parrocchia Maria SS. Addolorata, promette al pubblico uno spettacolo autentico e coinvolgente che saprà emozionare grandi e piccoli.