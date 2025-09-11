Ospedale di Castelvetrano, l’appello del sindaco di Poggioreale: “No a ulteriori tagli”

Il sindaco del Comune di Poggioreale, Carmelo Palermo chiede che il Governo regionale modifichi la bozza di riorganizzazione della rete ospedaliera proposta dall’assessorato alla Salute, in cui sono previsti ulteriori tagli ai livelli di assistenza sanitaria dell’ospedale di Castelvetrano.

«Le esigenze di contenimento della spesa pubblica vanno contrastate con la lotta agli sprechi – spiega Palermo – come quelli, per esempio, che le recenti inchieste hanno fatto affiorare e riguardanti le forniture, non certo con la riduzione dei livelli di assistenza sanitaria. Il Presidente della Regione Schifani ha chiesto il voto ai siciliani garantendo che la sanità territoriale sarebbe stata potenziata, a partire dalla riduzione delle liste di attesa. Non posso pensare che il Presidente, e con lui la deputazione di maggioranza eletta in provincia, possano consentire un ulteriore ridimensionamento dell’ospedale di Castelvetrano che costituisce un fondamentale presidio sanitario per tutti i cittadini dei comuni del Belice, altrimenti costretti a lunghe trasferte con tutti i rischi che ciò comporta per le emergenze. Sono per questo fiducioso – conclude Palermo – sulle decisioni definitive che assumerà il Presidente insieme alla giunta di Governo»