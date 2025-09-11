Marsala: Grillo, Fici, Patti, Ombra e Curatolo. Parte il toto sindaco

E’ trascorsa non certamente dal punto di vista meteorologico, l’estate e la politica a Marsala è rimasta “calda”, anzi caldissima. Avevamo lasciato le iniziative a luglio pensando che il tutto fosse rimandato a settembre. Invece ci giungono notizie di riunioni settimanali sia da un fronte che dall’altro. Oltre che il centro destra e il centro sinistra, si stanno dando da fare anche movimenti civici in vista delle elezioni amministrative che si terranno la prossima primavera. Infatti con un comunicato ufficiale il movimento Marsala Futura guidato da Leonardo Curatolo che ha annunciato la propria candidatura alla carica di sindaco e il Movimento Generazione Futura annunciano che hanno trovato temi comuni in particolare su questioni ambientali, educativi e culturali.

Se si deve iniziare a discutere di candidature non si può certamente non partire dal sindaco in carica Massimo Grillo. Era stato espressione del centro destra che lo aveva accompagnato nella galoppata vincente verso Palazzo del Municipio. Poi con il trascorrere del tempo la maggioranza si è sfaldata accusando e vario titolo il primo cittadino che non le certamente mandate a dire. Grillo ha sempre sostenuto che le sue decisioni politiche circa gli avvicendamenti in giunta erano da addebitarsi a divisioni locali interne ai partiti che lo sostenevano. Fatto sta che Grillo è arrivato a perdere quasi tutti i consiglieri di maggioranza e anche i relativi partiti si sono allontanati, tanto che il via alle riunioni di politica alla ricerca del candidato sindaco l’ha data il centro destra diffondendo pubblicamente che il loro candidato non sarebbe stato il sindaco uscente.

Si è subito pensato al presidente dell’Airgest Salvatore Ombra che il centro destra ritiene soggetto elettoralmente molto forte. Ombra da quanto è trapelato attenderebbe il via dai suoi referenti palermitani, ma non sembra entusiasta della possibile sua candidatura. Tra i moderati anche Nicola Fici sale di quota. Consigliere comunale in carica ha da tempo lasciato la sua postazione di politico di centro sinistra. E’ gradito a tanti. Nell’ultima riunione di pochi giorni giorni addietro è stata presenta l’ex sindaca Giulia Adamo. Non si è parlato ufficialmente di una sua candidatura, tuttavia alcuni sussurri sono trapelati e se servisse ad unire tutto il centro destra l’ex parlamentare regionale sarebbe disponibile. Poi ci potrebbero essere alcune candidatura più “interne” come quella del leader di ProgettiAmo Marsala Paolo Ruggieri.

Sono le possibili liste civiche a dividere il centro sinistra, dove per adesso emerge soltanto la candidatura di Andreana Patti. L’ex assessora della giunta trapanese guidata da Giacomo Tranchida. avrebbe più volte detto di non essere espressione di alcun partito politico ma in caso di sua candidatura allargherebbe la discussione anche a movimenti civici. All’interno del centro sinistra c’è chi pone dei paletti: “dobbiamo sapere preliminarmente chi e cosa rappresentano questi alleati che provengono dalla cosiddetta società civile”.

Si ha l’impressione che si attenda una presa di posizione ( anche se l’endorsement a favore di Andreana Patti c’è già stato), da parte del Pd che proprio in queste ore è impegnato nell’organizzazione del Festival dell’Unità di Marsala.