In volo per le vacanze

Noi siamo contenti che durante il periodo estivo la nostra Premier Giorgia Meloni abbia staccato la spina dagli impegni ufficiali e si sia concessa un meritato riposo. Voi pensatela come volete noi riteniamo che una “donna e una mamma” e una “lavoratrice” abbia tutto il diritto di staccare la spina e passare un poco di tempo con la sua famiglia. (Per quanto, bambina esclusa naturalmente, ci è sembrato di capire che una numerosa parte dei parenti più stretti ce li abbia tutti al governo o a portata di Palazzo Chigi). Ma i giornalisti, quelli comunisti si capisce, hanno scoperto che nei giorni scorsi la Meloni con la bambina sono volati in gita a New York con l’areo di Stato per le ferie familiari.

Secca smentita da parte dell’uffico stampa del Governo: “la premier è andata in America con un volo di linea”. Noi ci crediamo e siamo contrari a queste polemiche soprattutto di chi ha chiesto (miscredenti) all’ufficio stampa di diffondere copia dei biglietti. E che diamine sono fatti privati. Comunque in attesa di sapere se ci sono biglietti… ci vengono in mente due riflessioni. In mezzo a due guerre da tragedia per quanto ci è dato da sapere Giorgia Meloni ha già “staccato” la spina prima per recarsi privatamente in Grecia e poi ha trascorso qualche giorno in Puglia. Bene. Mentre le cronache ci raccontano di una crisi profonda del settore turismo estivo dove gli italiani non si sono potuti permettere di staccare la spina e sono rimasti a casa a pagare le bollette che ci avevano promesso sarebbero diminuite, Giorgia Meloni per dare l’esempio se ne andata a trascorre le vacanze in America.

E pensare che c’è gente che non va a 100 chilometri di distanza per risparmiare la benzina. Abbiamo riletto un aneddoto che in tanti hanno sempre detto che affondi le radici nella realtà del dopo guerra vinto contro gli ex referenti fascisti di alcuni componenti dell’attuale governo, Alcide De Gasperi dovendo andare in America non si preoccupò dell’aereo di Stato, tanto immaginiamo che di linea ce ne erano pochissimi, ma del cappotto. Si proprio del suo cappotto che doveva indossare per essere ricevuto alla Casa Bianca. Narra la legenda che se lo fece prestare essendo il suo unico molto, come dire, usato. Chissà se è vero. Certamente era in inverno. Oggi la Meloni si sarebbe fatta prestare il costume da bagno. Ma non crediamo.