Torna in carcere l’ex di Confindustria Antonello Montante

Antonello Montante, ex leader di Confindustria, torna in carcere a seguito di una condanna definitiva per corruzione e per alcuni episodi di spionaggio. L’imprenditore di Serradifalco era stato condannato a 8 anni in appello con il rito abbreviato e si è costituito nel carcere di Bollate (MI). La Corte di Cassazione ha annullato l’accusa di associazione a delinquere e disposto un processo d’appello bis per il ricalcolo della pena. La sentenza di condanna è stata messa in esecuzione dalla Procura generale di Caltanissetta. Già lo scorso ottobre la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di appello ma solo per stabilire l’entità della pena che secondo i magistrati non poteva essere inferiore a 4 anni, 5 mesi e 23 giorni. Il suo legale Giuseppe Panepinto ha comunque annunciato che farà ricorso contro l’esecuzione del provvedimento.