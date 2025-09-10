Ancora caldo afoso in Sicilia, ma in serata pioverà nel trapanese

La morsa del caldo afoso di questi giorni sembra non voler lasciare la Sicilia. Nelle ultime 48 ore, in particolare, il vento da sud ha ulteriormente aumentato le temperature e anche il tasso di umidità si mantiene su livelli elevati.
Tuttavia, a fine giornata la Sicilia Occidentale dovrebbe beneficiare di un’inversione di tendenza. Il bollettino giornaliero della Protezione Civile Regionale prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in serata, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati
I venti saranno localmente forti dai quadranti meridionali, specie lungo i settori costieri e rilievi, in graduale rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio-sera.
Tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia in serata.
Si tratta, comunque, di una semplice parentesi temporalesca. Da domani tornerà a splendere il sole, con temperature massime tra i 28 e i 30 gradi.