Ancora caldo afoso in Sicilia, ma in serata pioverà nel trapanese

mercoledì 10 Settembre 2025 - 10:42

La morsa del caldo afoso di questi giorni sembra non voler lasciare la Sicilia. Nelle ultime 48 ore, in particolare, il vento da sud ha ulteriormente aumentato le temperature e anche il tasso di umidità si mantiene su livelli elevati.

Tuttavia, a fine giornata la Sicilia Occidentale dovrebbe beneficiare di un’inversione di tendenza. Il bollettino giornaliero della Protezione Civile Regionale prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in serata, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati

I venti saranno localmente forti dai quadranti meridionali, specie lungo i settori costieri e rilievi, in graduale rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio-sera.

Tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia in serata.

Si tratta, comunque, di una semplice parentesi temporalesca. Da domani tornerà a splendere il sole, con temperature massime tra i 28 e i 30 gradi.

