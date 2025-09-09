E’ morto Stefano Benni. Una vita dedicata alla cultura, tra letteratura, musica, cinema e teatro

Il mondo della cultura italiana perde uno dei suoi figli più originali e talentuosi. E’ venuto a mancare, all’età di 78 anni, lo scrittore bolognese Stefano Benni. Il suo nome è strettamente legato al libro “Bar Sport”, straordinario ritratto della provincia italiana e delle sue liturgie, arricchito da una straordinaria galleria di personaggi che ben ne caratterizzavano lo spirito. Ma la sua ricca produzione letteraria comprende numerosi titoli di successo (Baol, Elianto, La compagnia dei Celestini, Saltatempo, Spiriti, Margherita Dolcevita, Achille piè veloce, Blues in sedici). Personalità estremamente poliedrica, Benni ha collaborato con quotidiani (Repubblica, Manifesto) e periodici (Espresso, Panorama, Tango, Cuore, Comix), è stato autore televisivo, teatrale, ma anche regista (Musica per vecchi animali) e sceneggiatore (Topo Galileo, Bar sport). Per il suo stile, capace di coniugare registri diversi (umoristico e impegnato, realista, ma anche fantastico) è stato spesso associato allo scrittore francese Daniel Pennac, a cui era legato da una grande amicizia.

Nel 2015 rifiutò di ritirare il premio Vittorio De Sica, solitamente attribuito a personalità italiane e internazionali distintesi nel campo delle arti, per protestare contro i tagli alla cultura disposti dal governo Renzi.

Negli ultimi anni si era allontanato dalla scena pubblica, a causa di una grave malattia. Il suo ultimo libro (Giura) risale al 2020.