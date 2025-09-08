A Mazara con il Lions per l’iniziativa “Zaino Sospeso”

Il Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana lancia il service multidistrettuale “Zaino Sospeso”. L’iniziativa nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie fragili del territorio, permettendo loro di mandare a scuola i figli con un corredo scolastico adeguato. In quattro cartolerie della città sono già stati posizionati dei contenitori, nei quali inserire penne, matite, quaderni, pennarelli, pastelli colorati e quant’altro può servire ad uno studente. Il materiale generosamente offerto sarà distribuito a bambini e ragazzi in necessità per potere affrontare serenamente la scuola. Si ringraziano anticipatamente i genitori che vorranno aiutarci in questa iniziativa e le seguenti cartolibrerie che ospitano i contenitori: Fratelli Tudisco – Corso Vittorio Veneto, 150; 2B – Via Potenza ,66; Bigione in via Calatafimi; 14 Magica Idea in via Bessarione, 45.