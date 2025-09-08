Erice, denunciato per furto ad una attività commerciale

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato un 47enne trapanese per un furto ai danni di un’attività commerciale.

La dinamica dei fatti

I militari dell’Arma, durante i festeggiamenti della Santa Patrona ad Erice Vetta, lo avevano già notato mentre stava esercitando abusivamente l’attività di parcheggiatore e, dopo averlo fermato, lo denunciato sequestrando l’importo che illecitamente si era fatto consegnare.

Dopo poco tempo giungeva la segnalazione di un furto in danno di un’attività commerciale del borgo dove era stata asportata la somma di circa 300 euro dal registratore di cassa e, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri riscontravano che si trattava proprio del 47enne denunciato poco prima.

A seguito di perquisizione domiciliare venivano trovati e sottoposti a sequestro gli indumenti corrispondenti a quelli indossati durante la commissione del furto.