Alleanze ed elezioni, nasce intesa tra i movimenti Marsala Futura e Generazione Futura Lab

Nasce un’intesa tra il movimento Marsala Futura, guidato da Leonardo Curatolo, e il Movimento Generazione Futura Lab di Marsala, sancita da un incontro che ha visto la partecipazione dei rispettivi rappresentanti locali e provinciali, soprattutto in vista delle prossime elezioni nella città lilybetana. Alla riunione hanno preso parte Rosalba Genna ed Emanuele Fratelli (Marsala Futura), Maurizio Spanò (Presidente Generazione Futura Lab), l’avvocato Alessandro Laudicina (Coordinatore cittadino), Massimo Domingo (Direttivo locale), Gioacchino Balistrieri (Responsabile adesioni), insieme ai coordinatori territoriali Nicola Pandolfo (Paceco) e Roberto Bonomo (Petrosino), a testimonianza della volontà di rafforzare la rete provinciale del movimento. Durante il confronto è emersa con forza la necessità di coinvolgere concretamente le nuove generazioni nei processi decisionali, promuovendo una politica che non parli solo ai giovani, ma con i giovani e con tutti coloro che mostrano amore e impegno per il territorio.

“Per costruire una Marsala moderna e sostenibile servono visione e ascolto – ha dichiarato Leonardo Curatolo –. Le idee e l’entusiasmo delle nuove generazioni rappresentano un valore aggiunto da valorizzare”. L’incontro si è concluso con un invito condiviso a rafforzare la partecipazione civica, il protagonismo giovanile e il lavoro in sinergia tra i comuni, con particolare attenzione ai temi ambientali, educativi e culturali.