Mazara, cambio di parroci nelle chiese della Diocesi. Don Inglese va a Gerusalemme

Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha provveduto a fare ulteriori nomine nelle parrocchie della Diocesi. La comunità dei Padri del Preziosissimo Sangue risiederà presso la parrocchia di Santa Rosalia di Mazara del Vallo. Il superiore della comunità, padre Victor Albert Leo svolgerà il servizio di Vicario parrocchiale nella stessa parrocchia. Padre Pietro Rajini Kantharao Mandrù (comunità del Preziosissimo Sangue) è il nuovo Vicario parrocchiale a San Pietro di Mazara del Vallo. Don Ndirangu James Nderitu è stato nominato vicario parrocchiale presso l’Unità pastorale di Campobello di Mazara. Don Davide Chirco, mantenendo il servizio di parroco a Maria Ss. delle Grazie al Puleo di Marsala, è stato nominato rettore della chiesa San Giuseppe (Paolini) a Marsala. Il diacono Giulio Sirtori continuerà a svolgere il suo servizio presso la parrocchia San Matteo di Marsala, mentre il diacono Antonino Bertolino è stato nominato vice direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale della salute e vice cappellano dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara. Don Giuseppe Inglese, infine, andrà alla “Domus Bethaniae” di Gerusalemme per seguire dei corsi biblici.