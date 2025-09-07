In corso i lavori di manutenzione del tratto stradale SP 34 Valderice-Napola

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 34, nota come “via Viale”, che collega Valderice a Napola. Gli interventi, realizzati dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, sono frutto di un accordo di collaborazione con il Comune di Erice in attuazione dell’atto di indirizzo approvato dall’assemblea dei sindaci il 18 luglio 2023 per la manutenzione delle strade provinciali. Il progetto tecnico è stato elaborato dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Erice e approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 46 del 3 marzo 2025. L’importo complessivo dell’opera, a carico del Libero Consorzio Comunale, ammonta a 147.662,77 euro. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, con particolare attenzione alla sicurezza in prossimità del plesso scolastico, dove sarà installata nuova segnaletica munita di lampeggianti a led alimentati ad energia solare. I lavori si sono resi necessari a causa dello stato di degrado del piano viabile, caratterizzato da avvallamenti, dissesti e ristagni d’acqua, e hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la scorrevolezza della strada. Tuttavia i lavori subiranno una sospensione temporanea per consentire alla ditta Open Fiber l’esecuzione degli interventi necessari per la posa della fibra ottica.

Daniela Toscano, sindaca di Erice, dichiara: «Questi interventi rientrano in un più ampio impegno dell’Amministrazione per garantire sicurezza e decoro alle nostre strade. Restituire ai cittadini una viabilità adeguata significa anche migliorare la qualità della vita quotidiana, agevolare gli spostamenti e tutelare l’incolumità, soprattutto nei pressi delle scuole. La collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, che ringraziamo per il prezioso lavoro, rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano unire risorse ed energie per raggiungere obiettivi comuni». Alla prima cittadina fa seguito il suo vice sindaco Paolo Genco con delega assessoriale alla Polizia municipale: «La manutenzione delle strade non è solo una questione estetica, ma soprattutto di sicurezza. Condizioni di viabilità idonee riducono drasticamente i rischi di incidenti e consente alla Polizia Municipale di svolgere al meglio le attività di vigilanza e prevenzione. Particolare attenzione è stata posta al tratto vicino al plesso scolastico: la nuova segnaletica con lampeggianti a led sarà un presidio fondamentale per la protezione degli studenti e di chi quotidianamente percorre questa strada. Ringrazio anche io il Libero Consorzio Comunale per l’impegno e la collaborazione».