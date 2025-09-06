Mazara piange la scomparsa di Giusy Biosa, per 38 anni dipendente comunale

E’ venuta a mancare ieri all’età di 69 anni Giusy Biosa, apprezzata funzionaria comunale che era andata in pensione nel 2020 dopo oltre 38 anni di servizio prestato al Comune di Mazara del Vallo, 25 dei quali da Responsabile dell’Ufficio Commercio. “A nome personale e dell’amministrazione comunale – dice il sindaco Salvatore Quinci – esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Giusy Biosa, sicuri di interpretare il sentimento di tutti i dipendenti comunali e le persone che l’hanno conosciuta e che negli anni hanno avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali di una donna impegnata nel delicato lavoro di funzionaria comunale e nella cura della famiglia, sempre con il sorriso”.

Come già sottolineato dalla funzionaria comunale Antonella Russo in occasione del pensionamento della stessa Biosa avvenuto nel 2020 “Giusy è stata la memoria storica dell’Ufficio Commercio, punto di riferimento per commercianti ed operatori del settore economico della nostra città, che negli anni ne hanno apprezzato la serietà e la disponibilità anche nel dare suggerimenti a chi voleva intraprendere un’attività”. I funerali di Giusy Biosa si terranno oggi, 6 settembre, alle ore 9,30 in Cattedrale.