A Trapani il Consiglio nel segno delle dimissioni di Barbara, Tranchida ancora ‘silente’

Il Consiglio comunale a Trapani alla fine c’è stato. Si è tenuto e ha dato il ben venuto al neo assessore Giulia Passalacqua che prende il posto del dimissionario Enzo Guiana in Consiglio. Entrambi eletti nella lista Uniti per Trapani a sostegno della candidatura del sindaco Tranchida nelle scorse amministrative. Non scambieranno però le deleghe. Le dimissioni dell’assessore Emanuele Barbara delle scorse ore hanno scompigliato certamente i piani del sindaco Tranchida, assente in aula e ancora silente dopo i fatti di questi giorni. L’accoglienza e gli attestati di stima sono stati assoluti e condivisi da tutte le parti, compresa l’opposizione. Il grazie all’ormai ex assessore Guaiana, al pari è stato unanime. Ma la di là delle manifestazioni di accoglienza e di ben venuto all’avvicendamento che non è mai stato un mistero nel tempo e nello spazio della storia politica di questa città.

L’appuntamento vero in realtà lo ha rivelato l’assessore Vincenzo Abbruscato durante il suo intervento annunciando che sabato ci sarà una conferenza stampa dove il sindaco rappresenterà la sua versione dei fatti dopo le dimissioni del suo ex delfino. Definirà la nuova squadra assessoriale al suo completo con la ridefinizione delle deleghe che al momento ha nelle sue mani? Al momento in Giunta ci sono due posti liberi: uno è quella che ha lasciato Alberto Mazzeo dopo l’elezione a presidente del Consiglio. L’altro è quello di Emanuele Barbara che si è dimesso via social nelle ore scorse. Sabato sapremo? Da cittadini lo speriamo.