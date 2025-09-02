Trapani: Guaiana si dimette torna in Consiglio, Passalacqua nuovo assessore

Avvicendamento all’interno della Giunta comunale di Trapani. Per la lista Uniti per Trapani, l’assessore Enzo Guaiana rassegna le dimissioni dalla carica di assessore per rientrare tra i banchi del Consiglio comunale, subentrando alla dimissionaria Giulia Passalacqua, che a sua volta assume l’incarico di nuova assessora della squadra guidata dal sindaco Giacomo Tranchida. Un passaggio di testimone che, nelle parole dei protagonisti, conferma la continuità politica e amministrativa dell’attuale maggioranza.

Guaiana: “Cantieri ovunque, frutto di visione e programmazione”

Il neo consigliere comunale ed ex assessore Guaiana ha tracciato un bilancio del proprio lavoro:

“Ringrazio il Sindaco Tranchida per l’opportunità. Ho avuto deleghe importanti e, in spirito di collaborazione con Giunta e Primo Cittadino, abbiamo lavorato con visione chiara e programmazione puntuale. I fondi non piovono dal cielo: bisogna saperli cercare, progettare e rispettare le scadenze. Abbiamo partecipato a ogni bando utile, dai PNRR ai fondi europei, regionali e statali, trasformandoli in opere vere. Oggi a Trapani ci sono cantieri avviati ovunque e molti interventi già completati”.

Passalacqua: “Onore e responsabilità, sempre aperta al dialogo”

Emozionata la neo assessora Giulia Passalacqua, che ha sottolineato la continuità con il lavoro svolto da Guaiana: “È con grande emozione che assumo questo incarico, un ruolo che mi riempie di gratitudine e di un forte senso di responsabilità. Ringrazio il collega Guaiana per l’impegno e la dedizione che hanno permesso alla città di progredire: il suo lavoro è per me esempio e base solida da cui partire. Ringrazio la lista Uniti per Trapani, il Partito Democratico, il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale. Ho avuto il privilegio di rappresentare i cittadini come consigliera e continuerò a farlo da assessora, nel segno del dialogo e del confronto costante”.

Tranchida: “Sensibilità e professionalità per il futuro della città”

A chiudere il cerchio è il commento del primo cittadino Giacomo Tranchida, che ha voluto evidenziare il valore di entrambi i protagonisti dell’avvicendamento: “Con Enzo Guaiana abbiamo condiviso fatiche e ottenuto risultati importanti, fondamentali per il futuro della città e in armonia con l’intera Giunta, anche durante l’emergenza idrica. Giulia Passalacqua è una giovane donna e porterà anche la sua sensibilità di mamma, oltre alla sua esperienza professionale, in campi delicati come il contesto socio-familiare e scolastico. Trapani in cammino si arricchisce di professionalità e consolida la maggioranza di governo”. Un cambio di ruoli che non sembra intaccare gli equilibri politici, ma piuttosto rafforzare la coesione interna alla maggioranza e il percorso di crescita della città.