A Pantelleria lutto cittadino per la scomparsa del ‘Maestro’ Giorgio Armani

L’Amministrazione comunale di Pantelleria, interpretando il profondo sentimento della comunità, ha proclamato per la giornata di lunedì 8 settembre il lutto cittadino in occasione della scomparsa del Maestro Giorgio Armani, stilista di fama mondiale e cittadino onorario dell’isola, sempre legato da un profondo affetto a Pantelleria e alla sua gente. In segno di cordoglio:

– le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici comunali e pubblici;

– saranno sospese manifestazioni pubbliche di intrattenimento non compatibili con il carattere del lutto;

– gli esercizi commerciali sono invitati a osservare un momento di raccoglimento con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10 alle 11. La cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e tutte le realtà sociali e produttive dell’isola sono invitate a partecipare alla cerimonia di commemorazione che si terrà presso Cala Gadir lunedì 8 settembre alle ore 18. Con questo gesto, Pantelleria vuole onorare la memoria di un uomo che, attraverso la sua visione e la sua sensibilità, ha saputo rappresentare l’eleganza italiana nel mondo, mantenendo un legame speciale con la nostra isola.

La camera ardente per Giorgio Armani sarà allestita a partire da domani, sabato 6 settembre, e sarà visitabile fino a domenica 7, dalle 9 alle 18, presso l’Armani/Teatro (dove si trova il quartiere generale dell’impero dello stilista), al civico 59 di via Bergognone. Per espressa volontà dello stilista, i funerali, previsti lunedì 8, si svolgeranno in forma rigorosamente privata.