Minorenne latitante indagato per reati a sfondo sessuale arrestato a Mazara

Nella mattina del 27 agosto gli agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara hanno rintracciato un minore extracomunitario, su cui insisteva lo status di latitante come da Decreto di dichiarazione di latitanza emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Palermo.

Il giovane si era sottratto volutamente dal mese di giugno scorso all’esecuzione dell’Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia presso Istituto Penale Minorile, dandosi alla fuga da una Struttura agrigentina nella quale era in quel momento collocato in esecuzione di misura cautelare minore.

Il giovane era indagato per reati a sfondo sessuale.

Il latitante, indagato per reati in materia sessuale, nonché per tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essersi messo in fuga aveva fatto perdere le sue tracce.

I primi giorni del mese di agosto, personale della Sezione Anticrimine scopriva che lo stesso era stato visto orbitare nel comune di Mazara del Vallo e, precisamente, nelle campagne limitrofe l’ex Comunità “Il Sorriso”, ove il giovane in passato aveva soggiornato.

I poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno dato il via ad un’attività di perlustrazione e appostamento durata diversi giorni e culminata con la cattura del giovane.

Il giovane, vistosi scoperto, si dava alla fuga ma veniva prontamente raggiunto e arrestato dagli agenti che lo assicuravano alla giustizia portando ad esecuzione l’ordinanza di custodia cautelare su di lui pendente.