Morto Giorgio Armani, il re della moda con l’amore per Pantelleria

Nonostante facesse continuamente spola tra Milano e Pantelleria, Giorgio Armani alla soglia dei 91 è morto nel capoluogo lombardo. Re della moda contemporanea, ha lavorato fino all’ultimo e si è speso per tante cause sociali e civiche soprattutto per l’isola in cui abitava da più di 30 anni. Si è battuto per l’approvvigionamento idrico ed ha acquistato di recente “La Capannina”, storico locale di Forte dei Marmi. Alcune settimane fa, poco prima del 91esimo compleanno, una infezione polmonare lo aveva costretto a un ricovero e a una convalescenza nella sua casa in via Borgonuovo, a Milano. Poi ha fatto spola tra Pantelleria e Forte dei Marmi, rimanendo però più nella sua seconda città. Armani era nato a Piacenza l’11 luglio del 1934 e dopo gli studi di moda ha subito lavorato per poi fondare nel 1975 la sua atelier.