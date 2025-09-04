Minaccia di uccidere il fratello davanti ai carabinieri: arrestato

Minaccia di uccidere il fratello davanti ai Carabinieri e viene arrestato. I militari della stazione di Bronte (CT) sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di un 37enne che si è rivolto a loro per denunciare le continue minacce subite da alcuni mesi dal fratello. La vittima, sottoposta all’obbligo di dimora con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, stava scontando la misura cautelare in un’abitazione di proprietà della madre, dove risultava ancora residente. Proprio questa circostanza aveva alimentato gravi tensioni familiari. In particolare, il fratello 35enne non accettava la sua permanenza nella casa materna e per tale ragione lo aveva ripetutamente minacciato. Dopo la denuncia, il 37enne era rientrato a casa, convinto di poter trovare un momento di tregua. Ma poche ore dopo il fratello si è presentato davanti l’abitazione con un atteggiamento estremamente aggressivo e minaccioso. I Carabinieri, immediatamente intervenuti, lo hanno bloccato mentre cercava di avvicinarsi al fratello, minacciandolo di morte. Minacce che il 35enne ha ripetuto anche alla presenza dei militari, tentando anche di raggiungere il fratello che nel frattempo si era rifugiato in casa. L’uomo è stato arrestato ed è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.