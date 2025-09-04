I 300 mila euro della Regione al Trapani Calcio. La Vardera alla Corte dei Conti: “Perchè 67 voli in jet privati?”

Il deputato regionale Ismaele La Vardera torna all’attacco sui fondi regionali (pari a 300 mila euro) ricevuti dal Trapani Calcio. Un argomento di cui, lo stesso fondatore del movimento Controcorrente, ha parlato davanti alla Corte dei Conti.

“130 mila euro per spese di trasferta, di cui 67 per voli in jet, altri 67 mila euro per vitto e alloggio e ancora 128 mila euro per materiali e forniture e, per finire, gli ultimi 47 mila euro per accordi di collaborazioni. Un totale di 375 mila euro circa, di cui 294 rimborsati dalla Regione siciliana. Sono stato – afferma La Vardera – il primo a denunciare che la Regione ha stanziato quasi 300 mila euro a una squadra di calcio, la stessa dove c’è come consulente il figlio del presidente Schifani e che, con i fini ‘collettivi’ c’entra ben poco. Sono infatti curioso di conoscere quale sia il fine collettivo – costato 7 mila euro ai siciliani – nel vedere la faccia di Antonini sui cartelloni pubblicitari con scritto “NON C BASTA”. Ricordo ancora che dopo che ho fatto emergere quanto accaduto il patron del Trapani, Antonini, ha iniziato ad insultarmi sui suoi social invitandomi ad un confronto pubblico, che ancora aspetto. Ora, dei suoi insulti sinceramente non mi interessa ma di come ha speso i soldi pubblici sì. Soldi che ricordiamolo sono dei siciliani e che in un qualsiasi paese del mondo avrebbe portato alla dimissioni del nostro governatore, ma che forse in Sicilia, invece, fanno curriculum”.

La Vardera sottolinea di essere stato ascoltato dalla Corte dei Conti, “che adesso farà il suo percorso per capire se queste somme sono state spese per fini collettivi o meno. Trattandosi però di risorse pubbliche la domanda resta legittima: chi ha volato in quei jet e per quale scopo? Perché si tratta di un progetto di promozione turistica ma poi ci sono dentro le spese di trasferta, il vitto e l’alloggio e dei cartelloni? Ricordo ad Antonini, che la cosa pubblica non può essere usata come cosa privata e voglio ricordarlo anche al presidente Schifani che ha permesso che queste somme venissero date alla società dove lavora suo figlio. Ah, visto che il confronto pubblico con il patron non c’è più stato, quando vuole sono pronto a questo confronto, sono curioso di conoscere perché i siciliani hanno pagato dei jet privati”.