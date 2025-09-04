Capitaneria di Porto Mazara: Giardina va via, arriva Luciani

Venerdì 5 settembre cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Alle ore 11:00, alla presenza del direttore marittimo della Sicilia Occidentale, Capitano di Vascello Michele Maltese e delle autorità civili, militari e religiose della Provincia di Trapani, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento del Comando della Capitaneria tra il Capitano di Fregata Raffaele Giardina che lascia la guida al Capitano di Fregata Stefano Luciani. Giardina, dopo due anni, lascia il Comando della Capitaneria di porto per assumere un nuovo prestigioso incarico presso la Capitaneria di Porto di Siracusa.

Il Capitano Stefano Luciani, di origini avezzanesi, dal 2006 al 2013 ha ricoperto diversi incarichi presso la Direzione Marittima di Pescara tra cui il Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Ufficio Relazioni Esterne; nel 2012 e 2013 ha fatto parte della struttura commissariale incaricata di seguire i lavori di rimozione della nave Costa Concordia presso l’isola del Giglio; tra il 2014 ed il 2017 ha ricoperto l’incarico di titolare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. Dal 2017, in servizio presso la Capitaneria di Ortona, ha svolto l’incarico di Comandante in II.