L’ATI ha un nuovo responsabile amministrativo per programmare il futuro dei comuni trapanesi

Un nuovo tassello si aggiunge alla struttura gestionale di ATI Trapani. Nella giornata di ieri il presidente Francesco Gruppuso e il direttore generale Pierluigi Carugno hanno accolto ufficialmente il Dott. Antonino Buffa, chiamato a guidare l’Area Amministrativa dell’Ente. “Come Direttore Generale sarò lieto di accompagnarlo in questo percorso, insieme a tutto il team che fino ad oggi mi ha affiancato in maniera esemplare” ha sottolineato l’ingegnere Carugno, evidenziando lo spirito di squadra che caratterizza l’ATI. Buffa, che proviene dal Comune di Mazara del Vallo attraverso una convenzione dedicata, ricoprirà un incarico di Funzionario con elevate qualificazioni (EQ) nell’area amministrativo-contabile, un ruolo ritenuto strategico per il consolidamento della macchina organizzativa dell’Ente di Governo d’Ambito (EGA).

La nomina segna un ulteriore passo nel percorso di completamento della struttura amministrativa e tecnica dell’ATI. “Siamo certi che le competenze e la dedizione del nuovo responsabile contribuiranno in maniera significativa al definitivo assetto gestionale” ha dichiarato il presidente Gruppuso, annunciando anche il prossimo trasferimento di tutto l’ufficio nella sede di via Valderice a Trapani. Parallelamente, l’ente si prepara a designare altre figure chiave, tra cui il responsabile tecnico e contabile, oltre all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), mai istituito fino ad oggi. Il presidente Gruppuso ha infine ribadito l’obiettivo principale dell’ATI: la definizione di un piano d’ambito in equilibrio economico-finanziario, condizione necessaria per affrontare la grande sfida che attende la Sicilia occidentale. “Vogliamo recuperare anni di inerzia e renderci pronti per ciò che conta di più: la gestione dell’acqua in modo efficace, efficiente e virtuoso” ha concluso.