Segui la Global Sumud Flotilla che traccia la rotta verso Gaza

La Global Sumud Flotilla ha deciso di documentare il viaggio attraverso un sistema di tracciamento avanzato, che consente di monitorare in tempo reale sulla mappa gli spostamenti della flottiglia. Realizzato in collaborazione con Forensic Architecture, lo strumento “svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza delle persone a bordo, mantenere la trasparenza sulla posizione della nave e ritenere i potenziali aggressori responsabili delle loro azioni”, hanno sottolineato gli attivisti sulla nave verso Gaza.

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa umanitaria e non violenta per il popolo della strisce su suolo israeliano. Alla missione aderiscono volontari e associazioni non governative, con l’obiettivo di rompere il blocco imposto da Israele all’accesso via mare alla Striscia e portare aiuti alla popolazione palestinese. Il piano è quello di raggiungere il porto di Gaza e consegnare direttamente gli aiuti umanitari, tentando anche di aprire un corridoio stabile per garantire rifornimenti essenziali ai civili. “Siamo una coalizione di persone comuni – organizzatori, operatori umanitari, medici, artisti, sacerdoti, avvocati e marinai – che credono nella dignità umana e nel potere dell’azione nonviolenta”, hanno detto gli organizzatori.