Inizia la campagna abbonamenti dell’U.S. Mazara ’46 in vista della Promozione

mercoledì 03 Settembre 2025 - 11:26

Mentre continua il calcio mercato, l’ASD U.S. Mazara 1946 avvia la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, nel Campionato di Promozione, girone A. Costo dell’abbonamento per le gare di campionato è di 50 euro tranne una partita che sarà indetta come “Giornata Gialloblù”. In occasione delle gare casalinghe il costo del biglietto sarà di 7 euro. Donne e ragazzi Under 14 entreranno con ticket in omaggio. La prevendita degli abbonamenti si tiene presso: Bar pasticceria Rocca in via Emanuele Sansone, 24. Contatti telefonici per acquisto abbonamenti: Tel. 3288383310 – 3277521254 – 3479073412. 

