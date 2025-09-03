Inizia la campagna abbonamenti dell’U.S. Mazara ’46 in vista della Promozione

Mentre continua il calcio mercato, l’ASD U.S. Mazara 1946 avvia la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, nel Campionato di Promozione, girone A. Costo dell’abbonamento per le gare di campionato è di 50 euro tranne una partita che sarà indetta come “Giornata Gialloblù”. In occasione delle gare casalinghe il costo del biglietto sarà di 7 euro. Donne e ragazzi Under 14 entreranno con ticket in omaggio. La prevendita degli abbonamenti si tiene presso: Bar pasticceria Rocca in via Emanuele Sansone, 24. Contatti telefonici per acquisto abbonamenti: Tel. 3288383310 – 3277521254 – 3479073412.