Linkem in down in tutta Italia: “Picchi di disservizio”

I problemi con la connessione di Linkem oggi sono cominciati intorno alle 7 del mattino. Secondo i dati pubblicati dal portale Downdetector in tutta Italia ci sono utenti che hanno problemi di accesso con i servizi di Linkem, un operatore specializzato in Fixed Wireless Access (FWA). In breve, questa tecnologia permette di accedere a internet a banda larga anche a chi non ha la possibilità di connettersi con la fibra ottica. Ieri ci sono stati problemi con Aruba. Gli utenti coinvolti lamentano un’assenza totale di segnale o un livello di ricezione estremamente debole e intermittente, che rende impossibile la navigazione web, lo streaming video e persino l’invio di semplici messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea. Le testimonianze riportano led di ricezione spenti o lampeggianti sui dispositivi, mentre i test di velocità restituiscono valori prossimi allo zero, confermando il mancato instradamento del traffico internet verso l’infrastruttura di Linkem.

I motivi alla base di questo blackout collettivo non sono ancora stati chiariti ufficialmente da Linkem. Sui canali di assistenza clienti, l’azienda ha pubblicato un breve comunicato in cui si riconosce la presenza di anomali picchi di disservizio e si assicura l’impegno dei tecnici per ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile. Non sono state fornite indicazioni sulle aree geografiche maggiormente colpite né sugli interventi infrastrutturali in corso.