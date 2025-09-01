Scacchisti mazaresi in gara all’internazionale di Agrigento 

Incoraggianti risultati per lo Scacco Club Mazara al Torneo internazionale di Agrigento che ha segnato nella decima edizione il record di 125 partecipanti. Sette i mazaresi impegnati nella disputa delle gare con la formula del torneo svizzero sei turni: Marcello Ritondo nell’open B e Francesco Basone, Richard Slesarev, Francesco Gancitano e Francesco Sciacca nell’open C. Complessivamente soddisfatto il presidente Mariangela Laudicina che ha elogiato tutti per le prestazioni ottenute, ma in particolare quella di Richard Slesarev che dal numero 36 della lista iniziale si è arrampicato all’11° posto della classifica finale. Buono il resoconto finale degli esordienti Francesco Sciacca e Francesco Sciacca al loro primo impatto con un torneo federale. Nel torneo Giovanile esordio di Marco Signorello che si guadagna la medaglia scolastica. Tutti ottengono punti occorrenti alla crescita del punteggio Elo che li porta sempre più vicini alla promozione nella categoria superiore.