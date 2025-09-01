Mazara celebra Santa Rosalia, il programma delle iniziative

Mazara è pronta a dare il via ai festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, nell’omonima parrocchia della città. Ecco il programma delle iniziative:

Lunedì 1° settembre: ore 21, Lectio divina. Martedì 2: ore 21, liturgia penitenziale comunitaria con la disponibilità di alcuni sacerdoti per le confessioni. Mercoledì 3: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, la chiesa rimarrà aperta per il pellegrinaggio a Santa Rosalia e confessioni; ore 21, santa messa con gli ammalati e unzione degli infermi; ore 22, esposizione del Santissimo Sacramento e inizio comunitario dell’Adorazione notturna fino alle ore 8 del 4 (possibilità di pellegrinaggio notturno). Giovedì 4: ore 8, conclusione adorazione e Lodi mattutine; dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 la chiesa rimarrà aperta per il pellegrinaggio e le confessioni; ore 18,30, Santo Rosario e santa messa; ore 21, spettacolo col gruppo folk “I picciotti di Matarò” e col gruppo accademia danza dei maestri Salvatore Bono e Francesca Frasillo; ore 22, sagra della sfincia.

Venerdì 5: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 la chiesa rimarrà aperta per le visite; ore 18, Santo Rosario e santa messa; ore 21, commedia dialettale “La famiglia al completo”; ore 22,30, musica e balli col gruppo “Anima latina” col maestro Giuseppe Licari; ore 20, sagra della pizza. Sabato 6: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, la chiesa rimarrà aperta per il pellegrinaggio el le confessioni; dalle 16 alle 18, festa dei ragazzi della catechesi e dell’oratorio; ore 18, Santo Rosario e santa messa presieduta da don Pino Alcamo, con benedizione delle coppie che nell’anno 2025 hanno compiuto o compiono 25 e 50 anni di matrimonio; ore 21, musical “Da Madre a Madre”, con la direzione musicale di Peppe Gandolfo; ore 22, sagra della salsiccia. Domenica 7: ore 8,30, raduno di cavalli e cavalieri in onore di Santa Rosalia; ore 10, benedizione di cavalli e cavalieri e inizio sfilata attorno alla parrocchia; ore 17,30, santo Rosario e santa messa presieduta dal Vescovo; ore 19, processione del simulacro per le vie del quartiere.