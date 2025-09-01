Discariche a Erice: nuove modalità di segnalazione, ma il degrado persiste

Il Comune di Erice comunica che, da ora in avanti, le segnalazioni telefoniche riguardanti i rifiuti dovranno essere effettuate esclusivamente contattando il numero 342.7641728, attivo ogni lunedì e giovedì dalle 8 alle 13. Non sarà più operativo, dunque, il precedente numero fisso 0923-502243. Oltre alla linea telefonica dedicata, i cittadini possono utilizzare anche l’app MUNICIPIUM, disponibile per dispositivi mobili, per inviare segnalazioni e comunicazioni in modo rapido e diretto.

Tuttavia, nonostante gli sforzi sul piano organizzativo e l’introduzione di strumenti tecnologici per migliorare il servizio, il problema dell’abbandono dei rifiuti continua a essere all’ordine del giorno nei centri urbani del trapanese. In particolare, nel quartiere San Giuliano, la situazione ha ormai raggiunto livelli critici: l’abbandono incontrollato di spazzatura ha trasformato alcune aree in vere e proprie discariche a cielo aperto. Il tutto accade sotto gli occhi dei residenti e, a quanto pare, al di là di qualsiasi sistema di controllo. Ma il problema non riguarda solo i rifiuti. L’intero quartiere appare trascurato e in stato di abbandono, con erbacce infestanti, aiuole incolte e mucchi di immondizia sparsi qua e là, sintomi di un degrado che sembra ormai cronicizzato. Una situazione che lascia i cittadini senza parole, mentre cresce il malcontento per l’assenza di interventi concreti e duraturi.