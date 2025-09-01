Mauro Carpi Quintet porta vibrante jazz e latin a Erice

Il concerto “Tra Swing e Latin” del Mauro Carpi Quintet, farà parte della rassegna Erice Estate 2025 e si terrà il 2 settembre alle ore 21 nella suggestiva Piazzetta San Giuliano di Erice. La band è composta da musicisti di grande esperienza: Mauro Carpi al violino, Giacomo Bertuglia al contrabbasso, Calogero Marrali alla batteria, Antonella Parnasso alla voce e Tony Terrasi al pianoforte.

I componenti della band

Mauro Carpi , è un violinista dal percorso artistico eclettico che spazia dal classico al jazz. Ha iniziato lo studio del violino precocemente, distinguendosi presto come solista con l’orchestra del conservatorio. Nel 1990 ha formato un duo violino-pianoforte con cui ha vinto importanti concorsi nazionali. Nel 1997 entra nella band del celebre jazzista Lino Patruno, partecipando a prestigiosi festival e spettacoli teatrali, confermando la sua versatilità artistica. Nel 2003 crea l’Acoustic Swing Trio, un trio di corde che partecipa a rinomati festival jazz. Carpi ha inoltre collaborato con diversi programmi televisivi, tra cui “La Corrida” e special guest con Renzo Arbore. La sua esperienza spazia anche nel mondo del cinema con la colonna sonora del film “Forever Blues”.

, contrabbassista di formazione solida, collabora con Mauro Carpi portando una ricca esperienza nell’ambito jazz. Calogero Marrali , batterista siciliano, suona fin da bambino e si ispira ai grandi del jazz. La sua esperienza è nutrita nella scena jazz regionale.

, batterista siciliano, suona fin da bambino e si ispira ai grandi del jazz. La sua esperienza è nutrita nella scena jazz regionale. Antonella Parnasso , vocalist, è attiva negli ambienti swing e jazz, nota per il suo timbro coinvolgente.

, vocalist, è attiva negli ambienti swing e jazz, nota per il suo timbro coinvolgente. Tony Terrasi, pianista, è un musicista di talento con un ricco curriculum di collaborazioni in ambito classico e jazz, che contribuisce con le sue doti tecniche e interpretative al sound del quintetto.

Il concerto a Erice

L’appuntamento del 2 settembre nel borgo di Erice rappresenta un’occasione per immergersi in un viaggio musicale tra sonorità swing e ritmi latini, interpretati da un quintetto di musicisti affiatati, con al centro la virtuosità violinistica di Mauro Carpi. La Piazzetta San Giuliano, con la sua atmosfera raccolta e suggestiva, sarà il palcoscenico ideale per una serata all’insegna della grande musica dal vivo.