Incendi in Sicilia, quasi mille interventi nell’ultima settimana di agosto

Dal 15 giugno al 29 agosto si contano oltre 55 mila interventi dei vigili del fuoco per incendi boschivi in tutta Italia, quasi 7 mila in più rispetto al 2024. La Sicilia, purtroppo, è ancora la regione più colpita, con quasi mille interventi soltanto nell’ultima settimana, fino a venerdì, quando l’isola ha vissuto l’ennesima giornata nera, con roghi che hanno devastato campagne, minacciato centri abitati e bloccato strade. Secondo il Corpo Forestale regionale, tra metà maggio e fine luglio si sono registrati 3.757 incendi, una media di 50 al giorno. La Puglia, seconda in questa speciale classifica, ne ha avuti la metà. In aumento, per quanto riguarda il territorio siciliano, anche le richieste di intervento aereo tramite Canadair.

Sul drammatico fenomeno degli incendi in Sicilia è intervenuto il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e capogruppo M5S in commissione bicamerale Ecomafie.”Ai Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale va la mia gratitudine per l’instancabile lavoro, ma i miei ringraziamenti non spegneranno i roghi. Serve un cambio di passo radicale, con prevenzione vera, mezzi adeguati e una regia istituzionale che non lasci soli comuni e sindaci. L’ho già chiesto anche tramite interrogazione parlamentare e continuerò a farlo ovunque: il Governo deve intervenire subito, prima che sia troppo tardi”.