Trapani Shark, partenza forte e vittoria di misura contro la squadra croata

La Trapani Shark ha disputato la sua seconda partita amichevole della stagione a Kranjska Gora, ottenendo anche la sua seconda vittoria, sempre sotto la guida di Repesa. La squadra granata ha affrontato il KK Split, una formazione croata, concludendo il match con il punteggio di 104-84. Nel primo tempo, i granata hanno mostrato un inizio molto intenso, caratterizzato da una difesa solida che ha favorito numerosi contropiedi riusciti.

Alla fine dei primi 20 minuti, il punteggio segnava un netto 55-39 a favore di Trapani. Nel corso degli ultimi due quarti, i croati hanno tentato in ogni modo di ridurre lo svantaggio, ma la squadra di Trapani ha mantenuto grande concentrazione, impedendo qualsiasi tentativo di rimonta. Grazie soprattutto all’eccezionale prestazione di Allen, autore di 26 punti, la Trapani Shark ha ulteriormente ampliato il margine, chiudendo la partita con un vantaggio di 20 punti, 104-84.