Piano regolatore a Calatafimi Segesta, i consiglieri Bonventre e Butera denunciano ritardi

I consiglieri comunali di Calatafimi Segesta Paolo Bonventre e Cristina Butera denunciano il grave ritardo nella trasmissione delle osservazioni e opposizioni al nuovo Piano Regolatore Generale. “Nonostante la documentazione fosse disponibile da giugno – affermano – nella seduta dell’11 dello stesso mese, il tema non è stato portato in Consiglio impedendo la discussione di un atto fondamentale per il futuro del paese. Ci chiediamo perché non si è discusso del Prg e quando la documentazione sarà messa a disposizione dei consiglieri. Il Prg – continuano Bonventre e Butera – è lo strumento che decide lo sviluppo urbanistico, sociale ed economico di Calatafimi Segesta. Ritardare o nascondere gli atti significa bloccare la crescita del territorio”.