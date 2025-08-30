Mazara: 50 anni dopo il primo giorno di scuola, si riuniscono i compagni dell’istituto “Castiglione”

A 50 anni dal suono della prima campanella che annunziava l’inizio del percorso di scuola elementare presso l’istituto Antonino Castiglione in Piazza Santa Veneranda a Mazara del Vallo, si sono riuniti gli ex compagni di classe. Era il 1° Ottobre 1975 e l’insegnante Rosetta Buscemi accoglieva i festanti, ma anche intimiditi alunni di 6 anni guidandoli in un percorso di formazione indimenticabile.

Alla riunione erano presenti alcuni ex alunni: Mary Gancitano, Luciano Calandrino, Rossella Bucca, Alessandra Giacalone, Cosimo Gancitano, Maria Luisa Giacalone, Salvatore Ingargiola, Salvino Consiglio, Maria Margiotta, Enzo Giacalone, Giovan Battista Marrone, Massimo Culicchia e Tiziana Sferruggia. L’incontro ha avuto luogo presso il Baby Luna, storico locale sul Lungomare Mazzini di Mazara del Vallo. Emozioni e pensieri che hanno riportato indietro di mezzo secolo gli ancora “ragazzi” della I classe elementare della indimenticabile e maestosa scuola mazarese.